Montréal : Un nouveau tournoi féminin en 2021

À la suite des mesures imposées par les autorités gouvernementales du Québec, Tennis Canada annonce le report de la Coupe Rogers de Montréal.

Le tournoi sera reporté du 6 au 15 août 2021 alors que Montréal sera l’hôte du tournoi féminin.



Détails : ⬇️https://t.co/077F7vMmAK



— Coupe Rogers (@CoupeRogers) April 11, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/wta-post-of-the-week-serena-williams-kristina-mladenovic-victoria-azarenka-pam-shriver-CNT000001oYEup.html"][/EMBED]Le report du tournoi WTA de Montréal, décidé tard vendredi soir, a déjà fait l'objet d'une reprogrammation. La ville québécoise accueillera en effet la même compétition du, et les spectateurs peuvent conserver leurs billets déjà achetés qui seront toujours valables l'année prochaine.Si la précision est d'importance, c'est parce qu'il y a une alternance annuelle avec le circuit ATP et le tournoi de Toronto. Comme l'ATP n'a pas encore officiellement annulé Toronto, la question se posait donc. Mais c'est un indice de plus sur le fait que le Masters 1000 canadien, malheureusement, risque de subir le même sort... Toutefois, en cas de miracle, on peut imaginer que Toronto accueillerait le tournoi masculin deux fois de suite.