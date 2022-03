Medvedev et les Russes non bannis

ITF suspends Russia and Belarus from ITF membership and international team competition

Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis

Ce mardi, l'ITF (Fédération Internationale de Tennis) s'est prononcée sur le dossier épineux de la considération des joueurs russes et biélorusses. Faut-il les bannir ou non ?. Moins réputées, les épreuves de beach tennis (Coupe du monde au Brésil en novembre) ou encore de tennis en fauteuil dont l'échéance mondiale prévue au mois de mai à Vilamoura, sur la côte sud du Portugal (Algarve), sont concernées.Cependant, à titre individuel,, entre autres sur les circuits ATP pour les hommes et sur le circuit WTA pour les femmes.. Suspendu à cette décision, Daniil Medvedev a dû pousser un grand ouf de soulagement. Numéro un mondial depuis ce lundi, le vainqueur de l'US Open 2021 a mis fin à une hégémonie partagée depuis 18 ans entre quatre hommes: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray.Outre Daniil Medvedev,, Aslan Karatsaev en 22eme position et Karen Khachanov à la 26eme place. Chez les dames,, à l'instar de sa compatriote Victoria Azarenka, 16eme au classement WTA. Côté russe, pas moins de cinq joueuses figurent dans le gotha mondial: Anastasia Pavlyuchenkova (14eme), Veronika Kudermetova (24eme), Daria Kasatkina (26eme), Liudmila Samsonova (32eme) et Ekaterina Alexandrova (50eme).