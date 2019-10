Masters: Svitolina domine Halep

Elina Svitolina poursuit son parcours sans-faute au Masters, à Shenzhen. Victorieuse il y a deux jours de Karolina Pliskova, l'Ukrainienne a enchaîné ce mercredi par un succès probant sur la Roumaine Simona Halep (7-5, 6-3). Avec un bilan pour le moment parfait (4 sets joués, 4 sets remportés), Svitolina, tenante du titre, a déjà fait un grand pas vers le dernier carré.

@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g