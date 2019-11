Masters: Pliskova rejoint Barty

On connaît désormais les affiches des demi-finales du Masters féminin, qui se déroule à Shenzen.

Après la troisième victoire en autant de matches de la tenante du titre Elina Svitolina, tombeuse de Sofia Kenin (7-5, 7-6[10]), et qui sera opposée à Belinda Bencic pour une place en finale, Karolina Pliskova a également décroché son billet pour le dernier carré.

La Tchèque s’impose en trois manches contre Simona Halep (6-0, 2-6, 6-4), et affrontera la numéro un mondiale Ashleigh Barty.

@KaPliskova defeats Halep in a thrilling third set, 6-0, 2-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/tuWcth4yNs