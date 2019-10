Masters: Osaka stoppée par une blessure

Coup dur pour Naomi Osaka. Alors qu'elle avait remporté son premier match à Shenzhen, et restait sur surtout sur une série de 11 victoires depuis l'US Open, la Japonaise a déclaré forfait pour la suite du Masters WTA. La lauréate de l'Open d'Australie a ressenti une douleur à l'épaule droite après sa victoire contre Petra Kvitova il y a deux jours (7-6 [1], 4-6, 6-4). Osaka est remplacée par la Néerlandaise Kiki Bertens, qui affronte ce mardi la n°1 mondiale Ashleigh Barty.

"I felt it immediately. When I woke up the day after, it was throbbing and stuff."



Naomi Osaka withdraws from @WTAFinals with shoulder injury, Kiki Bertens in as alternate in Red Group to face Ash Barty. #WTAFinals



Read: https://t.co/Srx3rtHW3Z pic.twitter.com/YNc2CeFttu