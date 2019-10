Tenante du titre, Kristina Mladenovic a bien débuté le Masters de double, à Shenzhen, avec son habituelle partenaire Timea Babos. La Française et la Hongroise, lauréates cette années de Roland-Garros, ont dominé au super tie-break les Taïwanaises Latisha Chan et Hao-Ching Chan (6-2, 5-7, 10-6).

@TimeaBabos and @KikiMladenovic defeat Latisha Chan and Hao-Ching Chan in a tiebreak, 6-2, 5-7, 10-6, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/HkpQziN2Mr