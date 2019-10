Masters: C'est l'hécatombe, Bertens abandonne à son tour

Il est temps que la saison se termine sur le circuit féminin. Ce jeudi, pour le dernier match du groupe rouge du Masters, Kiki Bertens, malade, a jeté l'éponge alors qu'elle affrontait Belinda Bencic (7-5, 1-0 Ab.).

La Néerlandaise avait elle-même intégré le tableau en profitant de la blessure de Naomi Osaka, ce qui porte à trois le nombre de forfaits ou d'abandons depuis le début du tournoi, avec celui de Bianca Andreescu.

Bencic en profite pour se qualifier pour les demi-finales sans trop avoir à s'employer. Elle sera opposée samedi à l'Ukrainienne Elina Svitolina, tenante du titre.

Next into the semifinals is @BelindaBencic !



The advances after Bertens has to retire in their round-robin clash at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen.



HIGHLIGHTS ---> https://t.co/gapxuUh7M2 pic.twitter.com/M75g7gsUTX