Trois sur trois pour Kristina Mladenovic, encore victorieuse vendredi au Masters avec Timea Babos.

Les deux joueuses se sont imposées en trois manches face à Elise Mertens et Aryna Sabalenka (4-6, 6-2, 10-5). Elles terminent donc en tête du groupe rouge et affronteront ainsi Samantha Stosur et Shuai Zhang, samedi en demi-finales.

Après Shenzhen, "Kiki" rejoindra dans la foulée Perth, où ses camarades de l'équipe de France viennent de débuter leur stage à une semaine de la finale de Fed Cup.