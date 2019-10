Masters bis: Le titre pour Sabalenka

Aryna Sabalenka a remporté ce dimanche le Masters bis (WTA Elite Trophy), qui avait lieu cette semaine à Zhuhai.

En finale, la Biélorusse a dominé la tête de série n°1 du tournoi, la Néerlandaise Kiki Bertens (6-4, 6-2).

Sabalenka, qui terminera la saison à la 11e place mondiale, succède au palmarès à l'actuelle n°1 Ashleigh Barty. Un bon présage ?

.@SabalenkaA won her third WTA singles title of the year, as she ended her singles season with a straight-set win over top seed Kiki Bertens



