Masters: Bertens s'offre Barty

Appelée à remplacer au pied-levé Naomi Osaka, forfait en raison d'une blessure à l'épaule droite, Kiki Bertens a créé la surprise en dominant la n°1 mondiale, Ashleigh Barty, lors du Masters WTA à Shenzhen.

Victorieuse en trois sets (3-6, 6-3, 6-4), la Néerlandaise rejoint son adversaire du jour en tête du groupe rouge, et elle pourrait se qualifier pour les demi-finales en cas de victoire sur Belinda Bencic dans deux jours. La saison passée, Bertens était finaliste du tournoi, où elle avait été privée du titre par Elina Svitolina.

@kikibertens comes back from a set down to defeat Barty, 3-6, 6-3, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/pQhvfBsrmo