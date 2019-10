Masters: Barty file en demies

Deux jours après sa défaite contre Kiki Bertens, Ashleigh Barty a bien rebondi jeudi à Shenzen, en décrochant sa qualification pour le dernier carré du Masters.

La numéro un mondiale a signé une troisième victoire consécutive face à Petra Kvitova (6-4, 6-2 en 1h29), après avoir perdu ses quatre premiers affrontements face à la Tchèque.

L’autre qualifiée issue de ce groupe rouge sera connue à l’issue du duel entre Belinda Bencic et Kiki Bertens.

@ashbarty breezes through a second set to claim victory against Kvitova, 6-4, 6-2, advancing to the semifinals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/UXaeGKozW8