Masters: Barty affrontera Svitolina en finale

La lutte a été âpre dans chacune des deux demi-finales du Masters féminin qui se disputaient ce samedi du côté de Shenzhen. Toutes deux vainqueurs en trois sets de leur confrontations respectives, Ashley Barty et Elina Svitolina se retrouveront en finale de la compétition, ce dimanche à 10h.

Dans la première demie, Svitolina a perdu le premier set face à Belinda Bencic. Mais son adversaire suisse a ensuite craqué et finalement abandonné alors qu'elle était menée 4-1 dans le 3e set. Elia Svitolina l'a ainsi emporté 5-7, 6-3, 4-1 ab., en 1h47.

. @ElinaSvitolina advances to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen after Bencic retires early amidst third set pic.twitter.com/LRIpDxuj9e

Le second match a connu un scénario pratiquement identique, même si Pliskova a terminé la rencontre. Après avoir gagné la première manche (6-4), la Tchèque a craqué face à la régularité et la puissance retrouvée de Barty. Cette dernière s'est imposée en 1h55 (4-6, 6-2, 6-3).

Onto the finals! @ashbarty defeats Pliskova in three sets, 4-6, 6-2, 6-3, advancing to the finals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/bHGu63rNeG