Masters 1000 : Indian Wells reporté !

Le tournoi de Miami menacé lui aussi



On ne jouera pas à Indian Wells ! En tout cas, pas tout de suite. Les organisateurs ont annoncé lundi queet à la propagation de celui-ci. « Maintenir un rassemblement de cette ampleur est trop risqué, aujourd'hui, pour la santé publique dans la région du comté de Riverside, explique le médecin David Agus dans un communiqué. Ce n'est pas dans l'intérêt des fans, des joueurs ni des riverains que le tournoi ait lieu. Nous devons nous unir pour protéger la communauté face à la propagation du coronavirus. » « Nous sommes très déçus que le tournoi n'ait pas lieu, regrette quant lui le directeur du tournoi Tommy Haas. Mais la santé et la sécurité des riverains, des fans, des joueurs, des volontaires, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l'événement sont primordiales. » La décision a été prise après qu'un cas de COVID-19 a été révélé dans la région.« Le département de santé publique du comté de Riverside eut déclaré une urgence de santé publique pour la vallée de Coachella après un cas confirmé de coronavirus au niveau local », a indiqué Tommy Haas, sans parler pour le moment d'annulation définitive, mais uniquement d'un report. « Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous examinerons les diverses possibilités », a assuré l'ancien joueur allemand alors que ce premier Masters 1000 de la saison, considéré comme l'un des rendez-vous les plus importants de la saison, devait débuter jeudi en ce qui concerne le tableau principal et dès ce lundi pour les qualifications. La plupart des participants au tournoi, dont le tenant du titre Dominic Thiem et le Serbe Novak Djokovic, qui visait un sixième sacre record en Californie, se trouvaient d'ailleurs déjà sur place.Au même titre que la plupart des épreuves qui arrivent. Y compris, pour voir beaucoup plus loin, le tournoi de Monte-Carlo, situé à la frontière italienne...