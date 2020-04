Madrid Open Virtual Pro : Andreescu garde sa routine d’avant-match

Bianca Andreescu est dans le même état d’esprit que Belinda Bencic. La Canadienne, tenante du titre de l’US Open, participe cette semaine au Madrid Open Virtual Pro, le tournoi sur jeu vidéo mis en place par les organisateurs du tournoi de Madrid. Et, avant son match face à Kristina Mladenovic, elle n’a pas hésité à reproduire sa routine d’avant-match.En tenue et avec le sac de raquettes sur les épaules, la native de Mississauga a fait son entrée dans son salon. Elle a ensuite installé son matériel, bouteille et serviette, à côté de sa chaise puis, après quelques étirements sur fond d’une chanson de Drake, a sorti de son sac... sa manette. Une routine qui l’a, semble-t-il, aidée puisque la Canadienne est en quarts de finale du tournoi, où elle affrontera Sorana Cirstea.