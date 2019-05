Kristina Mladenovic a décroché sa place dans le tableau principal du tournoi de Madrid, elle qui était finaliste dans la Caja Magica face à Simona Halep en 2017.

La Française a pris le meilleur sur l'Allemande Laura Siegemund au 2e tour des qualifications, en s'imposant en deux sets (7-6 [5], 6-1) après avoir été menée 4-0 dans la première manche.

.@KikiMladenovic moves on in Madrid, she’s through to Q2 pic.twitter.com/KBmdg9Ilty