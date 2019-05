Madrid: Mladenovic et Parmentier toujours en vie

Sortie des qualifications du côté de Madrid, Kristina Mladenovic a enchaîné ce dimanche par une victoire au premier tour du tournoi espagnol. La Tricolore s'est défaite sans trembler de la Tchèque Barbora Strycova (6-3, 6-1). Au prochain tour, l'adversaire sera d'un tout autre calibre puisqu'il s'agira ni plus ni moins, de Petra Kvitova.

Les Françaises ont donc bien débuté sur la terre battue madrilène, puisque de son côté, Pauline Parmentier a réussi un très gros coup en sortant Elina Svitolina. Et la Tricolore n'a eu besoin que de deux manches pour sortir la 6e mondiale (6-4, 7-6 [6]). C'est seulement la deuxième fois que Parmentier parvient à s'offrir le scalp d'une joueuse du Top 10. En 16e, la Française sera opposée à Yulia Putintseva.

ALLEZ! @ppauline86 picks up her second career win against a Top 10 player after dispatching Elina Svitolina 6-4, 7-6(6)#MMOPEN pic.twitter.com/qSgf1zBvre