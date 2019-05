Victorieuse vendredi de Belinda Bencic en trois manches et près de deux heures de jeu (6-2, 6-7[2], 6-0), Simona Halep s’est qualifiée pour la finale du tournoi de Madrid, où elle affrontera Sloane Stephens ou Kiki Bertens.

La Roumaine, numéro 3 au classement WTA, reprendra la première place à Naomi Osaka, éliminée en quarts dans la capitale espagnole, en cas de victoire finale.

.@Simona_Halep gives it all in this point ‍♀️#MMOpen pic.twitter.com/jUfNGHSCbN