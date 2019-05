Madrid: Halep et Osaka filent en quarts

Simona Halep et Naomi Osaka se sont facilement imposées, ce mercredi, au 3e tour du tournoi de Madrid, respectivement face à Viktoria Kuzmova (6-0, 6-0) et Aliaksandra Sasnovich (6-2, 6-3).

La Roumaine, n°3 mondiale, n'a mis que 45 minutes pour disposer de son adversaire, tandis que la n°1 mondiale au classement WTA, elle, a dû batailler quelques minutes de plus pour remporter le match (1h23).

Halep et Osaka rallient donc les quarts de finale et retrouveront respectivement l'Australienne Ashleigh Barty et la Suissesse Belinda Bencic au prochain tour.