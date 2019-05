Battue l’an dernier par Petra Kvitova, Kiki Bertens retourne en finale à Madrid.

La Néerlandaise a dominé vendredi l’Américaine Sloane Stephens (6-2, 7-5 en 1h29), qui disputait sa première demi-finale de l’année.

Elle affrontera en finale Simona Halep, qui peut redevenir numéro 1 mondiale en cas de succès.

.@kikibertens books her spot in the @MutuaMadridOpen final!



She downs Stephens, 6-2, 7-5, to reach her second consecutive final in Madrid pic.twitter.com/zwjnAJ5Wpl