Luxembourg: Parmentier, Ferro et Paquet à la trappe

Dure journée pour les Françaises au tournoi de Luxembourg. Les trois Tricolores en lice dans le tableau principal ont été battues ce mardi au 1er tour, à chaque fois en deux sets.

Pauline Parmentier a été dominée par la Roumaine Sorana Cirstea (6-3, 6-4), tandis que Chloé Paquet, issue des qualifications, a cédé contre la tête de série n°3, Elena Rybakina (6-2, 7-6 [2]).

Enfin, Fiona Ferro, la seule qui affrontait une joueuse moins bien classée qu'elle, a été balayée par la championne olympique Monica Puig (6-1, 6-0).

Our 2017 runner-up @MonicaAce93 storms into the second round. She defeats Fiona Ferro by 6:1 and 6:0. pic.twitter.com/4oRlPU8HWT