Linz: Gauff en finale, une première

Après avoir battu la première Top 10 de sa carrière (Kiki Bertens) puis atteint pour la première fois une demi-finale sur le circuit WTA, Cori Gauff va disputer dimanche sa toute première finale, à Linz.

La jeune Américaine (15 ans, 110e mondiale) a dominé samedi l’Allemande Andrea Petkovic (6-4, 6-4), de retour dans le dernier carré pour la première fois depuis un an, déjà lors du tournoi autrichien.

En finale, "Coco" défiera la gagnante du duel Alexandrova-Ostapenko.

It's a first WTA singles final for @CocoGauff! She ousts Petkovic 6-4, 6-4 to reach the championship match at @WTALinz! pic.twitter.com/9Ozg3e3PpM