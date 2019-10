Alizé Cornet a signé une belle performance au tournoi de Linz en dominant au 1er tour une joueuse mieux classée qu'elle, la tête de série n°7 Barbora Strycova (6-4, 6-4).

La Niçoise affrontera Jelena Ostapenko ou la qualifiée Tamara Korpatsch pour une place en quarts de finale.

It’s on @BaraStrycova vs @alizecornet



All next CC matches are postponed indefinitely #fighters #barborastrycova #alizecornet @WTA pic.twitter.com/bNlJ4RzlGX