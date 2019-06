Le tournoi féminin de Lyon en mars

Si Lyon possède déjà son tournoi masculin, un ATP 250 revenu au calendrier en 2016, la capitale des Gaules va également accueillir une épreuve féminine la saison prochaine. Et on sait désormais à quel moment de la saison.

L’Open 6ème Sens aura lieu du 2 au 8 mars 2020, au Palais des Sports de Gerland. Caroline Garcia, qui a grandi dans la région, avait fait le déplacement à Lyon pour l’occasion.

Mark your calendar: The Open 6ème Sens is the latest addition to the WTA Tour

--> https://t.co/zTYz58DYRm pic.twitter.com/dvOKf2i8QV