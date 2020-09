Le tournoi ATP et WTA de Moscou annulé

Andrey Rublev et Belinda Bencic n’auront pas de successeur en 2020 ! Le tournoi de Moscou ATP et WTA, officiellement appelé « Kremlin Cup », n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait 19 000 morts en Russie. Le tournoi ATP 250 aurait dû se dérouler du 19 au 25 octobre et le tournoi WTA Premier était prévu du 26 octobre au 1er novembre. L’ATP précise que le tournoi ATP 500 de St-Pétersbourg, prévu la semaine précédent celui de Moscou, n’est en revanche pas annulé.

Le calendrier WTA extrêmement réduit

Suite à cette annulation, cela signifie qu’il y aura trois tournois ATP la semaine suivant Roland-Garros (Saint-Pétersbourg, Cologne 1, Sardaigne), puis deux la semaine du 19 octobre (Anvers et Cologne 2), deux la semaine du 26 (Vienne et Noursoultan), puis il y aura ensuite le Rolex Paris Masters la première semaine de novembre, suivi du tournoi de Vienne la semaine du 9 novembre, et enfin le Masters de Londres à partir du 15 novembre.

Quant au calendrier WTA, il est désormais extrêmement réduit. Après Roland-Garros, il restera le tournoi de Séoul la semaine du 6 octobre, celui de Linz la semaine du 12 et celui d’Ostrava la semaine du 19 ! Rappelons qu’en raison de l’annulation de la tournée en Chine, il n’y aura pas de Masters féminin cette année.