Le doublé pour Krejcikova, 21 ans après Pierce !

Krejcikova dans la légende !



Women to complete the Paris double 👇

King

Court

Evert

Ruzici

Navratilova

Pierce

*Krejcikova*

That’s some illustrious company, @BKrejcikova. #RolandGarros pic.twitter.com/a9JA53qACQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Barbora Krejcikova n'est pas près d'oublier ce Roland-Garros ! Décidément insatiable, l'héroïne tchèque de cette édition 2021 ne s'est pas contentée de soulever son tout premier trophée dans un tournoi du Grand Chelem après son succès de samedi en finale aux dépens de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.Aux côtés de sa fidèle partenaire et compatriote Katerina Siniakova,Krejcikova et Siniakova se sont défait aisément en finale (6-4, 6-2) de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et de la Polonaise Iga Swiatek, titrée en simple l'an dernier et qui n'a donc même pas pu se consoler en inscrivant cette fois son nom au palmarès du double.La faute à Siniakova, certes, mais surtout à celle qui vient d'aligner douze victoires de rang en simple pour d'abord remporter le premier titre de sa carrière sur le circuit, à Strasbourg, puis vivre le plus beau moment de sa vie jusqu'à maintenant, samedi sur la terre battue de la Porte d'Auteuil.Dans l'histoire du tournoi, hormis la Française, seules Billie Jean King, Margaret Court, Chris Evert, Virginia Ruzici et Martina Navratilova, toutes des légendes, avaient réussi cet exploit dont peut se vanter également désormais Krejcikova. D'autant plus impressionnant queLes deux jeunes femmes avaient également déjà été titrées chez les juniors.