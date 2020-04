Le coach de Simona Halep favorable à la fusion ATP-WTA

Hormis Nick Kyrgios et le vice-président de la Fédération allemande de tennis, de nombreuses personnalités du monde du tennis (Rafael Nadal, Billie Jean King, Mats Wilander, Simona Halep…) se sont déclarées favorables à la proposition que Roger Federer a faite en début de semaine, à savoir fusionner les circuits ATP et WTA. Ce dimanche, une autre personnalité a apporté de l’eau au moulin du Suisse : Darren Cahill, l’entraîneur de Simon Halep.

Cahill : "Cela provoque de la confusion"

L’ancien joueur australien, qui a également coaché Andre Agassi et Lleyton Hewitt, s’est confié dans les colonnes du journal de son pays, The National : « Admettons que les Grands Chelem restent comme ils sont, il reste l’ATP, la WTA, l’ITF, qu’il faudrait réunir en une seule instance. On pourrait nommer un commissionnaire du tennis, qui superviserait les circuits masculin et féminin, la Fed Cup, la Coupe Davis, les Jeux Olympiques, mais aussi les événements plus petits qui sont sous l’égide de l’ITF ou de la WTA. Cette personne et cette organisation auraient un énorme pouvoir. Et je pense que ce serait une bonne chose pour les joueurs et joueuses, car ils sauraient que chaque décision est prise dans le meilleur intérêt du jeu. A un moment, quand vous êtes fan de tennis et que vous voulez suivre le tennis, que ce soit la Coupe Davis, la Fed Cup, la WTA, l’ATP, les événements plus petits…, il y a tant de plateformes différentes auxquelles les fans doivent d’inscrire. Cela provoque de la confusion. Les réseaux sociaux deviendraient plus simples également avec une fusion. Au lieu d’être en compétition l’un contre l’autre, ils ne feraient qu’un. Avec une fusion, certaines choses seraient plus faciles à comprendre. Même moi qui suis sur le circuit WTA, ce n'est pas facile de comprendre comment ça fonctionne, alors que le circuit masculin est plus facile à comprendre, avec les Masters 1000, les ATP 500 et ATP 250. » La balle est désormais dans le camp des instances du tennis mondial…