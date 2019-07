Karlsruhe: Une joueuse élimine... sa compagne !

Alison Van Uytvanck, 66e mondiale, s'est imposée sans grande surprise lundi au premier tour du tournoi de Karlsruhe en Allemagne, face à sa compatriote Greet Minnen, 123e au classement WTA. Van Uytvanck l'a emporté en trois manches (6-4, 1-6, 6-1) pour accéder au tour suivant. Le caractère inhabituel de cette rencontre résidait dans le fait qu'elle opposait un couple, puisque Van Uytvanck et Minnen ont depuis longtemps officialisé leur relation et ne s'étaient jamais affrontées auparavant. Au terme de la rencontre, les deux jeunes femmes se sont enlacées avant d'échanger un baiser.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute ️‍ #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq