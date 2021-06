JO de Tokyo : Serena Williams forfait

Le palmarès olympique de Serena Williams restera bloqué à quatre médailles d’or. Sacré championne olympique en simple en 2012 à Londres et championne olympique en double avec sa sœur Venus en 2000 à Sydney (il y a 21 ans !), en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, l’Américaine, qui fêtera ses 40 ans fin septembre, a annoncé ce dimanche qu’elle ne participerait pas au tournoi olympique de Tokyo dans un mois. « Je ne suis pas sur la liste olympique, en tout cas que je sache... Et si j'y suis, je ne devrais pas y être, a-t-elle déclaré à la veille du coup d’envoi de Wimbledon. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai pris cette décision. Je n’ai pas vraiment envie de les aborder aujourd’hui. Peut-être un autre jour, désolée ».

Serena, objectif 24eme Grand Chelem

Actuelle n°8 mondiale, l’Américaine avait évidemment le classement requis pour participer aux Jeux Olympiques. Et même si elle s’était retrouvée dans les bas-fonds du classement, elle aurait pu bénéficier d’une exception en tant qu’ancienne championne olympique ou ancienne gagnante de Grand Chelem, comme cela va être le cas pour Andy Murray, actuel 119eme mondial, qui va bel et bien défendre ses deux titres remportés en 2012 et 2016. Mais Serena Williams a visiblement d’autres préoccupations, comme celle de remporter un 24eme tournoi du Grand Chelem et ainsi égaler le record de Margaret Court. Or, elle n’a pas plus gagné un Majeur depuis l’Open d’Australie 2017, perdant ensuite deux finales à Wimbledon et deux finales à l’US Open. L’Américaine rêve de triompher à nouveau à Londres et/ou à New York, même si ses résultats récents n’incitent pas à l’optimisme. Après une demi-finale au Yarra Valley Classic de Melbourne puis à l’Open d’Australie pour débuter la saison, elle a remporté quatre matchs, pour trois défaites, lors de ses tournois sur terre battue, et n’a pas joué sur gazon avant de débuter Wimbledon contre Aliaksandra Sasnovich (27 ans, 100eme) mardi.