JO 2020 : Osaka a sèchement répondu à Mori

Le sujet n’allait pas manquer d’être abordé. A deux jours de ses débuts dans l’Open d’Australie 2021, avec un premier tour face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, Naomi Osaka s’est présentée en conférence de presse et l’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas échappé à une question sur les récentes déclarations polémiques de Yoshiro Mori. L’ancien Premier Ministre japonais et président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Tokyo a récemment eu des propos misogynes dans lesquels il assurait que « les Conseils d'Administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps », critiquant des femmes qui ont « du mal à finir » leurs interventions, présentant ça comme « embêtant ». Si, face à l’ampleur de la polémique, Yoshiro Mori a présenté ses excuses, assurant que ses « remarques étaient inappropriées et contraires à l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques » et éprouvant « de profonds remords », ça n’a pas suffi pour Naomi Osaka.

Osaka : « J'aimerais bien savoir quel est le raisonnement derrière ces propos »

Victorieuse de l’Open d’Australie en 2019, la numéro 3 mondiale n’a pas manqué l’occasion d’égratigner son compatriote. « C'est la déclaration d'un ignorant, a tonné Naomi Osaka face à la presse. Les gens qui font ce type de déclarations devraient se renseigner sur ce dont ils parlent. » Très impliquée sur les sujets sociétaux après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, la joueuse aux origines japonaises et haïtiennes s’est également interrogée sur les raisons ayant poussé Yoshiro Mori à tenir de tels propos. « J'aimerais bien savoir quel est le raisonnement derrière ces propos, a ajouté Naomi Osaka. Et je voudrais savoir ce qu'en pensent les gens qui l’entourent. » Une prise de parole qui ne devrait pas manquer de faire réagir au pays du Soleil levant, à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, événement de plus en plus décrié en raison de la crise sanitaire.