Jeanjean s'offre Pliskova et se hisse au troisième tour !

Léolia Jeanjean. Voici assurément le nom de la révélation de ce Roland-Garros. Le pire, c'est qu'elle n'en est pas réellement une. Avant de disparaître complètement des radars en raison d'une triple luxation d'une rotule à l'âge de quatorze ans alors qu'elle pouvait espérer avant l'heure et sans trop se tromper un avenir radieux au plus haut niveau du tennis mondial, la Montpelliéraine faisait en effet partie des meilleures joueuse de la planète dans sa catégorie., où la joueuse très longtemps disparue des radars et abandonnée par la Fédération française de tennis selon ses dires n'avait encore jamais mis les pieds. La FFT, comme un symbole, a décidé de lui offrir une invitation pour le grand tableau., déjà passée tout près du précipice deux jours plus tôt contre une autre Française Tessah Andrianjafitrimo.Cette fois, la Tchèque, ex-meilleure joueuse du circuit, n'a pas évité le couperet face à cette Française qui revient de nulle part, au même titre qu'il était impensable de se dire qu'elle se trouverait aux portes de la troisième semaine pour son tout premier Roland-Garros. Pliskova, elle, l'a vite compris en voyant le jeu tout en variation de la talentueuse Héraultaise l'empêcher de développer son jeu d'attaque et la faire complètement déjouer, plus généralement. Certes, la Tchèque a beaucoup de mal cette saison. Jeudi, breakée rapidement dans le premier set avant de vivre la même mésaventure d'entrée dans la manche suivante, elle n'a tout simplement pas existé face à une flamboyante Jeanjean, de surcroît poussée par tout le public du court Simone-Mathieu qu'elle a irradié ensuite de son si beau sourire. "Je suis déjà très contente d'être ici, mais je ne réalise pas trop ce qu'il se passe, c'est tellement incroyable !" La protégée de Thomas Delgado va devoir très vite réaliser, car un troisième match l'attend samedi, contre Alexandrova ou Begu. Comme dans un rêve.