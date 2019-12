ITF - Limoges : Paquet déjà éliminée

Chloé Paquet (25 ans) était la seule Française en lice ce mardi au tournoi ITF (la D2 du tennis) de Limoges, et elle a perdu. La 169eme joueuse mondiale, engagée dans ce tournoi afin de préparer au mieux la saison 2020, a subi la loi d'une joueuse qu'elle affrontait pour la première fois, l'Américaine Bernarda Pera, âgée de 25 ans elle aussi et classée au 65eme rang mondial.Les deux filles ont eu beaucoup de mal à tenir leur service lors de cette rencontre (3 breaks pour Paquet, 7 pour Pera), et l'Américaine s'est finalement montrée la plus solide dans les moments importants. Elle défiera au tour suivant la Néerlandaise Rus ou la Roumaine Bogdan. Il n'y aura donc que quatre Françaises au deuxième tour du tournoi de Limoges (rappelons que Tatiana Golovin, qui avait été invitée par les organisateurs pour disputer son troisième tournoi depuis son retour, a déclaré forfait pour cause de blessure au coude) : Océane Dodin, Jessika Ponchet, Alizé Cornet et la gagnante du choc entre les deux championnes du monde, Caroline Garcia et Pauline Parmentier, qui se déroulera mercredi.