ITF - Dubai : Mladenovic tombe de haut

Kristina Mladenovic ne sera pas couronnée à domicile ! Alors qu'elle disputait cette semaine le tournoi ITF (la D2 du tennis) de Dubai, là où elle réside, afin de peaufiner sa préparation pour le début de saison 2020, la Française a été éliminée en demi-finales. La 38eme joueuse mondiale a subi la loi de la 328eme, l'Ukrainienne Daria Snigur, qui avait remporté le tournoi juniors de Wimbledon en juillet dernier. La joueuse de 17 ans s'est imposée 6-3, 7-6 (6) en 1h38. Mladenovic a pourtant breaké d'entrée de match, avant de voir l'Ukrainienne revenir à 2-2 et faire un nouveau break à 4-3 pour empocher le premier set. Dans la deuxième manche, Snigur a breaké à 0-0 et 3-1 pour mener 5-1, avant de manquer deux balles de match et perdre deux fois son service, ce qui a permis à la Française de revenir à 5-5. Mais au tie-break, la Russe s'est imposée 8-6, après avoir manqué une nouvelle balle de match à 6-5.

Mladenovic restait sur onze victoires

C'est donc une belle série qui s'arrête pour Kristina Mladenovic, elle qui avait remporté ses cinq matchs du Masters de doubles à Shenzhen, puis ses trois matchs de la finale de Fed Cup, puis trois autres matchs à Dubai. La petite amie de Dominic Thiem ne gagnera donc pas de places au classement WTA (elle en aurait gagné trois en cas de victoire finale). On la retrouvera désormais sur le circuit WTA en Océanie en janvier.