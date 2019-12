ITF - Dubai : Mladenovic reprend par une victoire

Un mois plus tard, Kristina Mladenovic est de retour sur les courts ! Le 10 novembre dernier, la joueuse de 26 ans avait grandement contribué à la victoire de la France en Fed Cup en Australie, en rapportant deux points en simple (dont l'un en battant la n°1 mondiale Ashleigh Barty !) et celui du double avec Caroline Garcia. Ce lundi, la n°38 mondiale a fait son retour sur les courts, à Dubai où elle réside, et où se déroule un tournoi ITF (la D2 du tennis féminin) cette semaine. Tête de série n°1, la Française s'est imposée au premier tour contre la 194eme joueuse mondiale, l'Egyptienne Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, sur le score de 6-1, 6-2 en 1h08. Mladenovic a breaké quatre fois et n'a pas eu de balle de break à défendre. Prochaine adversaire dans ce tournoi où elle avait perdu en quarts de finale l'an passé : la Tchèque Barbora Krejcikova ou la Suissesse Stephanie Voegele (qui l'avait justement éliminée en 2018).