ITF - Dubaï : Mladenovic démarre sa saison en trombe

Kristina Mladenovic a décidé de prendre de l’avance. Un an après avoir échoué en demi-finales, la Française s’est une nouvelle fois engagé dans le tournoi ITF de Dubaï, dont elle est la tête de série numéro 1. Actuellement 49eme au classement WTA, la native de Saint-Pol-sur-Mer n’a pas tremblé lors de son entré en lice face à la Polonaise Magdalena Frech. Dans une rencontre marquée par douze jeux conclus sur un break, la Française a su faire fi d’un retour in extremis de son adversaire en fin de deuxième manche pour s’imposer (6-4, 7-5 en 2h06’). Pour une place en quarts de finale, Kristina Mladenovic retrouvera la Roumaine Elena Gabriela Ruse.

Dodin en échec d’entrée

Egalement présente aux Emirats Arabes Unis pour lancer sa préparation en vue des premiers tournois de la saison en Australie, Océane Dodin n’a toutefois pas eu la même réussite que sa compatriote. La joueuse classée à la 107eme place mondiale a échoué dès son entrée en lice dans ce tournoi. Après une première manche manquée et quatre jeux concédés consécutivement, la Française a vu sa timide réaction balayée par l’Espagnole Aliona Bolsova, qui n’a eu besoin que d’1h25’ pour emporter la décision (6-2, 6-4). Cette dernière retrouvera en huitièmes de finale la tête de série numéro 2 du tournoi, la Slovène Polona Hercog.