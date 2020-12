ITF - Dubaï : Mladenovic abandonne en huitièmes de finale

Kristina Mladenovic n'ira pas plus loin, pour sa reprise anticipée. Ce mercredi, la Française, 49eme joueuse mondiale et tête de série n°1, a abandonné en huitièmes de finale du tournoi ITF de Dubaï aux Emirats arabes unis, en raison visiblement d'une blessure. Il y a un an, elle avait pourtant atteint les demi-finales de l'épreuve, alors que l'année précédente, elle s'était déjà retirée. Ce mercredi, face à elle, se présentait la Roumaine Elena Gabriela Ruse, 177eme joueuse mondiale et issue des qualifications. La Tricolore a décidé de ne pas aller plus loin, alors que les deux joueuses étaient encore dans le premier set. En effet, après 26 petites minutes de jeu, elles étaient alors à égalité (2-2). En quatre jeux disputés seulement, aucune des deux tenniswomen n'avaient alors cédé son service et aucune ne s'était même procurée une seule petite opportunité de faire le break.

Mladenovic n'a pas su confirmer

Après sa victoire convaincante de la veille, face à la Polonaise Magdalena Frech, 156eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-4, 7-5) et 2h06 de jeu, la Française n'enchaînera donc pas. De son côté, pour son entrée en lice, Ruse avait disposé de la Slovène Kaja Juvan, 104eme joueuse mondiale, en trois sets (6-2, 6-7 (6), 6-1) et 2h43 de jeu. En quarts de finale, la Roumaine défiera la Monténégrine Danka Kovinic, 77eme joueuse mondiale, tombeuse de la Roumaine Jaqueline Adlina Cristian, 167eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petits sets (6-1, 6-3) et 1h21 de jeu, puis de la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, 178eme joueuse mondiale et lucky loser, en deux manches (7-6 (5), 6-2) et 1h49 de jeu.