Italie : Pas de quarantaine avant Rome

En cette saison 2020 très particulière, le Masters 1000 de Rome, qui se dispute sur terre battue, va débuter le 20 septembre, soit une semaine après la finale de l’US Open, qui se déroule sur dur. Mais de nombreux joueurs craignaient de devoir respecter une période de quarantaine à leur retour des Etats-Unis avant d’entrer sur le territoire italien. Ce lundi, le gouvernement italien a éclairci la situation : les joueurs qui présenteront un test négatif au covid-19 datant de moins de 48 heures pourront rejoindre la capitale sans respecter de quarantaine. Une décision qui devrait inciter de nombreux joueurs à aller disputer l’US Open sans avoir peur de rester bloqués au retour de New York. A commencer par Novak Djokovic, dont le sujet de la quarantaine était une condition impérative concernant sa décision d’aller ou pas aux Etats-Unis. D’après le journal espagnol Marca, les joueurs du Top 20 de l’ATP s’étaient réunis en urgence en visio-conférence la semaine passée pour évoquer ce sujet de la quarantaine, et ils ont obtenu gain de cause.

Une liste de forfaits déjà longue

Les spécialistes de la terre battue pourront donc aller disputer l’US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année, avant de rejoindre Rome (qui pourrait se disputer sur dix jours, avec un tableau agrandi, suite à l’annulation du Masters 1000 de Madrid qui devrait se dérouler la semaine du 14 septembre) et bien sûr Roland-Garros. Quoi qu’il en soit, cinq joueurs du Top 20 sont d’ores et déjà forfait pour l’US Open, pour des raisons de calendrier ou de blessures : le tenant du titre Rafael Nadal, Roger Federer, Gaël Monfils, Fabio Fognini et Stan Wawrinka. Mais rappelons que grâce à la réforme du classement ATP en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs absents en 2020 conserveront leurs points de 2019.