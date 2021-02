Hewitt, Ivanisevic et Martinez au Hall of Fame en juillet

Ivanisevic et Martinez, des Grands Chelems et des carrières de coachs

Si tout va bien, il y aura bien une cérémonie d’intronisation au Hall of Fame du tennis, à Newport aux Etats-Unis, le 17 juillet prochain. Annulée en juillet dernier en raison de la pandémie de coronavirus, cette prestigieuse cérémonie permettra d’introniser la Classe 2020 du Hall of Fame, mais aussi celle de 2021. Celle de 2021 a été dévoilée ce mercredi, et on y retrouve notamment Lleyton Hewitt. L’Australien, qui a justement fêté ses 40 ans mercredi, a notamment été n°1 mondial pendant 80 semaines (dixième meilleure performance de l’histoire), la première fois en octobre 2000, et a remporté 30 tournois, dont deux en Grand Chelem : l’US Open 2001 face à Pete Sampras et Wimbledon 2002 contre David Nalbandian.Les autres personnalités de la Classe 2021 sont les « Original 9 », ces neuf femmes (Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Julie Heldman, Billie Jean King, Kristy Pigeon, Nancy Richey, Valerie Ziegenfuss, Judy Tegart Dalton et Kerry Melville Reid), qui sont à l’origine de la professionnalisation du tennis féminin, en 1970, et Dennis Van der Meer, l’ancien coach sud-africain de Margaret Court et Billie Jean King notamment, qui sera intronisé à titre posthume puisqu’il est décédé en 2019.La Classe 2020 verra quant à elle Goran Ivanisevic et Conchita Martinez être intronisés, comme cela avait été annoncé il y a un peu plus d'un an.Il a également soulevé la Coupe Davis en 2005, puis a entraîné Marin Cilic, Tomas Berdych, Milos Raonic et Novak Djokovic. Conchita Martinez (48 ans), a quant à elle été n°2 mondiale en 1995 et remporté 33 tournois, dont Wimbledon en 1994 face à Martina Navratilova. L’Espagnole a également glané cinq Fed Cup, en 1991, 1993, 1994, 1995 et 1998, puis a été capitaine de l’équipe de Coupe Davis et coach de Garbine Muguruza.