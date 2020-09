Hewitt et Ferrero au Hall of Fame ?

C’est évidemment différent de soulever un trophée du Grand Chelem, mais être introduit au Hall of Fame du tennis à Newport aux Etats-Unis, est la récompense suprême pour un joueur. Chaque année, deux ou trois joueurs sont intronisés, et on connait depuis ce lundi les nommées pour une éventuelle intronisation en 2021. Il s’agit de Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Jonas Bjorkman, Sergi Bruguera et Lisa Raymond. Et à eux cinq, ils sont à la tête d’un palmarès très fourni. Hewitt (39 ans) a remporté un Wimbledon, un US Open, deux Coupes Davis et a été n°1 mondial. Ferrero (40 ans) a remporté un Roland-Garros et trois Coupes Davis et a été n°1 mondial. Bjorkman (48 ans) a remporté trois Open d’Australie, deux Roland-Garros, trois Wimbledon et un US Open en double, mais aussi trois Coupes Davis et été n°1 mondial en double. Bruguera (49 ans) a remporté deux Roland-Garros et a été n°3 mondial. Enfin, Raymond (47 ans) a remporté un Open d’Australie, un Roland-Garros, un Wimbledon et trois US Open en double, ainsi qu’une Fed Cup, et a été n°1 mondiale en double.

Les fans pourront voter en octobre

L’ancien professeur de tennis, Dennis Van der Meer, ainsi que le groupe de neuf femmes ayant contribué au lancement du tennis professionnel féminin (Billie Jean King, Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Judy Dalton, Julie Heldman, Kerry Melville Reid, Kristy Pigeon, Nancy Richey et Valerie Ziegenfuss) sont nommés également. Les membres du jury (journalistes, historiens, membres du Hall of Fame) vont désormais voter pour les heureux élus. Les fans pourront également voter en ligne entre le 1er et le 25 octobre. Les nouveaux membres du Hall of Fame seront annoncés début 2021 et la cérémonie aura lieu de 17 juillet. Une cérémonie où seront également honorés Goran Ivanisevic et Conchita Martinez, membres de la classe 2020, mais qui ont été privés d'une cérémonie cet été en raison de la pandémie de coronavirus.