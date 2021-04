Gazon : La saison sur herbe passe de trois à deux semaines

Trois tournois appelés à être sacrifiés



Grand Slam Board statement on the one-week postponement of Il devrait même se dérouler devant du public. Dans ce même communiqué, Wimbledon assure toutefois que la saison sur gazon durera de nouveau trois semaines dès 2022. A moins qu'elle ne trinque de nouveau.

La Fédération française de tennis avait à peine officialisé le report de Roland-Garros d'une semaine que Wimbledon s'est empressé de communiquer sur les répercussions que cette décision de ses homologues français aurait sur la saison sur herbe. Sans surprise, elle sera rétrécie d'une semaine. Et alors qu'elle dure habituellement trois semaines,« Il est important que les joueurs puissent s'entraîner et se préparer dans les meilleures conditions sur chaque surface appropriée. C'est pour cette raison que les quatre Grands Chelems soutiennent les changements de calendriers. Cependant, compte tenu des défis considérables qui attendent la FFT pour organiser Roland-Garros, et pour éviter un impact supplémentaire sur le reste du calendrier, la saison sur gazon sera réduite d'une semaine en 2021. Les championnats débuteront comme prévu le 28 juin 2021, les qualifications se déroulant à partir du 21 juin 2021. La saison sur gazon reviendra à trois semaines à partir de 2022. »