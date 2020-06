France : Le « Challenge Elite FFT » en juillet pour les meilleurs Français

Les circuits ATP et WTA sont interrompus au moins jusqu’au 31 juillet, mais les joueurs français auront l’occasion de disputer des matchs de compétition durant ce mois de juillet. La Fédération française de tennis a en effet annoncé ce samedi la création du « Challenge Elite FFT », qui rassemblera 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames). Trois tournois se dérouleront sur la Côte d’Azur : à Nice du 6 au 11 juillet, à Cannes du 13 au 18 juillet et à Villeneuve-Loubet du 20 au 25 juillet. Ils se tiendront sur dur ou sur terre battue, en fonction de la tenue ou non de l’US Open fin août (on devrait le savoir ce lundi). Le format débutera par une phase de poules, composée de trois joueuses ou joueurs, qualificative pour les quarts de finale. Les matchs se dérouleront au meilleur des trois sets avec un super tie-break dans la troisième manche, précise la FFT. La dotation sera de 300 000 euros pour les trois tournois, soit l'équivalent de celle d'un tournoi Challenger (la D2 du tennis).

Incertitude concernant la présence du public

« On a fait des visioconférences pour présenter le projet aux joueurs. Ils sont très enthousiastes et sont tous et toutes éligibles à partir du moment où ils sont qualifiés pour un Grand Chelem ou des qualifications, fait savoir le président de la FFT Bernard Giudicelli dans une interview au Figaro. Il suffit qu’ils confirment leur participation à la DTN pour être engagés. Mais aujourd’hui, c’est un peu tôt pour savoir qui va participer. L’objectif est vraiment de faire jouer tous nos joueuses et joueurs de l'élite et de favoriser la présence de nos jeunes. Ce sont de bons sparring la plupart du temps, mais on a vu aussi que sur des premiers tours de tournois ATP 250, ils pouvaient venir titiller les meilleurs. » Concernant la présence du public, le président de la FFT attend la déclaration d’Emmanuel Macron ce dimanche sur la suite du déconfinement. « Pour l’heure, ce ne sont pas des épreuves qui sont destinées à attirer du public, sauf bien sûr les adhérents des clubs, qui eux fréquentent leurs propres installations. J’ai presque envie de dire qu’on a envie d’utiliser ce moment-là comme un retour aux sources, en mettant de côté tout le cérémonial des grands événements et toujours bien sûr en respectant les normes sanitaires », précise Bernard Giudicelli. Les joueurs français peuvent reprendre un entraînement intensif, le bout du tunnel et en vue après plus de trois mois de pause !