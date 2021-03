FFT : Un intérim de trois mois pour Escudé

Nicolas Escudé nommé Directeur Technique National de la FFT par intérim.

Escudé succède à Cherret

Après l’élection d’un nouveau président (Gilles Moretton) et la nomination d’une nouvelle directrice générale (Amélie Oudea-Castéra) et d’un vice-président référent pour la DTN (Arnaud Clément), la Fédération française de tennis poursuit sa mue, avec l’arrivée d’un Directeur technique national par intérim, en la personne de Nicolas Escudé., le temps de lancer un appel à candidatures et procéder à des auditions. "Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le Ministère des Sports lancera dans les tous prochains jours, conjointement avec la Fédération Française de Tennis, un appel à candidatures suivi d’un processus d’auditions qui permettront la nomination définitive d’un nouveau DTN juste après le tournoi de Roland-Garros", explique le communiqué de la FFT.« Je tiens tout d’abord à saluer et remercier Pierre Cherret (nommé DTN par intérim en décembre 2017 puis confirmé en février 2018, ndlr) pour son investissement et le travail accompli avec ses équipes au cours de ces trois années, indique Gilles Moretton, président de la FFT. Aujourd’hui, nous sommes très heureux que Nicolas Escudé rejoigne la FFT en tant que Directeur Technique National par intérim.» L’ancien consultant, capitaine de l’équipe de France de Fed Cup et coach de Nicolas Mahut, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, a du pain sur la planche. Mais sa mission ne devrait durer que trois mois.