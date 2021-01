Exhibition - Adélaïde : Nadal et Serena Williams dominent Thiem et Osaka

Barty : "Vous m'avez tant manqué"



s'en faisait une joie : "C'est toujours quelque chose de spécial d'affronter Rafael Nadal. Peu importe si c'est un vrai tournoi ou un match d'exhibition, c'est super." L'Autrichien avait peut-être un peu moins le sourire après sa défaite en deux sets (7-5, 6-4), même si c'est évidemment dans une ambiance détendue que les n°2 et n°3 mondiaux ont ferraillé vendredi à Adélaïde, afin de poursuivre un programme entamé dans la confusion avec cet unique set remporté parcontre(6-3), qui avait déjà perdu une manche face à(également 6-3) alors qu'il aurait bien dû jouer un match entier contre le n°1 mondial. "Je pense que pour nous deux, c'est un immense plaisir de découvrir Adélaïde pour la première fois de notre vie", se réjouitFace à du public, grande spécificité de cette journée d'exhibition - Adélaïde étant situé dans un autre état que Melbourne, donc avec des règles différentes -, l'Espagnol a profité (relayé par le site de l'Open d'Australie) : "C'était génial de jouer encore devant vous, vous nous avez beaucoup manqué. J'espère avoir la bonne préparation pour l'Open d'Australie. Je l'ai gagné en 2009, mais je pense que presque tout le monde l'a oublié (rires)."était aussi de sortie, victorieuse d'un joli duel en trois sets devant(6-2, 2-6, 10-7). "On n'avait pas joué devant la foule depuis un an. C'était vraiment cool.", enfin, a disposé de la locale et n°1 mondiale, qui faisait son grand retour (3-6, 6-1, 10-8) : "Vous m'avez tant manqué, je ne peux pas vous remercier suffisamment de m'accueillir, ainsi que tous les autres joueurs. J'étais un peu impatiente ces deux ou trois derniers mois, j'étais prête à rejouer. C'est la préparation parfaite."