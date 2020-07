Exclu - WTA/Amanda Anisimova : « Le confinement a été difficile »

Amanda Anisimova, comment allez-vous ? Comment s’est passé votre confinement en Floride ?

Je vais bien, merci. Le confinement a été difficile, ça a vraiment changé mes habitudes. Cependant, quand on met les choses en perspective, beaucoup de gens ont bien plus souffert que moi ces derniers mois. Cela va définitivement m’apprendre à être reconnaissante envers la vie que j’ai, et ma santé, tous les jours.



Avez-vous pu continuer à vous entraîner ?

D’abord, j’ai beaucoup travaillé à la maison, et j’ai couru dans mon voisinage. J’ai fait des exercices dans un parking, je montais les escaliers également. J’ai utilisé tous les équipements disponibles dans ma maison. Ensuite, toutes les personnes de mon équipe étant rentrées chez elles, j’ai seulement travaillé avec Nick Saviano (ancien coach d’Eugenie Bouchard et Sloane Stephens, ndlr) dans son académie, tous les jours, et je récupérais à la maison, après les exercices intenses qu’il demandait. Mon Theragun (appareil de massage par percussion, ndlr) s’est montré plus utile que jamais, alors que je ne pouvais pas voir de kiné. Je m’en servais lors de mon échauffement et de ma récupération pour faire disparaître très rapidement les courbatures et les douleurs.



Etes-vous prête à revenir sur le circuit en août et la WTA a-t-elle raison de faire reprendre la saison ?

Je m’entraîne à plein temps et je suis prête pour le premier tournoi. J’espère que tout va bien se passer, la compétition me manque vraiment. C’est un sujet difficile et sensible bien sûr, mais la WTA et l’ATP vont mettre en place toutes les précautions sanitaires possibles et je me sens à l’aise pour reprendre la compétition.

Anisimova : "Très excitant de disputer deux tournois du Grand Chelem coup sur coup"

Que pensez-vous du fait de jouer à huis clos ?

Jouer sans les fans sera très décevant, c’est sûr. Mais au moins, on va jouer. J’ai reçu beaucoup de messages de fans à qui regarder du tennis manque, donc je sais qu’ils vont regarder les matchs à la télévision.



Il n’y aura que deux semaines entre l’US Open et Roland-Garros, comment voyez-vous les choses ?

Ce sera un véritable challenge de réussir la transition entre les deux surfaces très rapidement. Cependant, quand vous apprenez à jouer au tennis, vous apprenez à être flexible, et je m’adapte bien aux défis en général. Ça va être très excitant de disputer deux tournois du Grand Chelem coup sur coup.



Comment expliquez-vous la réussite actuelle des jeunes joueuses Américaines (vous, Sofia Kenin, Coco Gauff…) ? Remporter la Fed Cup (que vous n'avez pas encore disputée) ensemble est-il un objectif ?

Nous avons beaucoup de jeunes joueuses Américaines fortes et très talentueuses sur le circuit en ce moment. Je suis heureuse d’avoir des coéquipières qui jouent si bien, et j’espère qu’on jouera toutes en Fed Cup très bientôt.



Vous avez signé avec votre nouveau sponsor, Therabody, pendant le confinement. Est-ce important d’avoir de nouveaux sponsors en cette période de crise économique, surtout dans un sport comme le tennis où tout peut aller très vite (blessures, mauvais résultats…) ?

Je suis très reconnaissante d’avoir des partenaires solides qui sont ravis chaque jour de travailler avec moi en tant que joueuse de tennis professionnelle pour créer un avenir solide, même lorsque les temps sont difficiles. Ma collaboration récente avec Therabody est un excellent exemple de ceux qui croient en moi en tant que jeune athlète et continuent de me soutenir malgré les temps incertains dans lesquels nous sommes actuellement. Il y a certaines choses, très franchement, sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, cependant, je contrôle mes propres actions et mon état d'esprit pour rester positive et faire les bonnes choses.