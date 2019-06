Eastbourne: Un quart pour Cornet qui confirme

Au lendemain de sa belle perf réussie aux dépens d'Elina Svitolina, Alizé Cornet sait confirmer en s'imposant avec autorité ce mercredi sur le gazon du tournoi d'Eastbourne.

La Française ne fait pas de détail pour écarter sans ménagement la Chinoise Shuai Zhang en 2 sets secs et 1h22 de jeu (6-2, 6-2).

C'est un 2e quart de finale cette saison (après Hobart) que Cornet jouera face à une autre joueuse de retour en forme, la Tunisienne Ons Jabeur, qui a dominé la Britannique Johann Konta, tête de série n°14 (6-3, 6-2).

Les 2 jeunes femmes n'ont encore jamais eu l'opportunité de s'affronter sur le circuit.

What a match for @Ons_Jabeur

She claims it over Konta, 6-3, 6-2.#NatureValleyInternational pic.twitter.com/oaDQlsBJ9K