Eastbourne: Pliskova étrille Kerber en finale  

Karolina Pliskova a remporté le tournoi d’Eastbourne, ce samedi, après sa victoire face à Angélique Kerber en deux sets (6-1, 6-4) et un peu plus d’1h10 de jeu. Sérieuse et appliquée, la troisième joueuse mondiale n’a fait qu’une bouchée de l’Allemande, laquelle avait profité du forfait d'Ons Jabeur en demie pour se hisser en finale après sa belle victoire face à la Roumaine Simona Halep.

La Tchèque a survolé cette semaine sur le gazon britannique, ne cédant pas le moindre set à ses adversaires. Elle soulève ainsi le deuxième titre de sa saison après Rome et avant d’entrée en lice à Wimbledon.