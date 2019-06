Eastbourne: Cornet ne confirme pas

Après avoir éliminé Elina Svitolina (8e mondiale) et Zhang Shuai (51e), Cornet a chuté ce jeudi en quarts de finale du tournoi d'Eastbourne. La Française, qui avait pourtant bien démarré la rencontre en remportant le premier set 6-1, a finalement concédé la défaite en trois manches face à Ons Jabeur (1-6, 7-5, 6-3).

Contrairement à la Niçoise, la Tunisienne confirme elle ses bonnes dispositions puisqu'elle avait éliminé Johanna Konta au tour précédent. Quoiqu'il advienne, la 62e mondiale retrouvera une tête de série en demi-finales de l'étape britannique, avec Angélique Kerber ou Simona Halep, qui s'affrontent sur le gazon anglais.

.@Ons_Jabeur reached her first semifinal of the season with a dramatic comeback win over Cornet

