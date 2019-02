Défaite surprise de Karolina Pliskova en quart de finale du tournoi WTA de Dubaï. La n°5 mondiale est tombée face à la surprenante taïwanaise, Su-Wei Hsieh (6-4, 1-6, 7-5).

Il aura donc fallu trois sets et 2h01 à la 31e au classement WTA, pour faire tomber la tête de série n°4. Pourtant, Pliskova aura mené 5-1 dans le dernier set, avant de s'effondrer et de laisser filer les six jeux suivants.

En quart, Su-Wei Hsieh affrontera la gagnante du match opposant Viktoria Kuzmova à Petra Kvitova.