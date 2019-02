Dubaï: Kerber sortie par Hsieh

Alors que dans le même temps Petra Kvitova (n°2), même dans la douleur, et Simona Halep (n°3), plus aisément, ont su rallier les quarts de finale respectivement aux dépens de la qualifiée américaine Jennfier Brady (7-5, 1-6, 6-3) et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-3, 7-5), l'Allemande Angelique Kerber, tête de série n°5 du tournoi de Dubaï, a été surprise en 3 manches et 1h44 de jeu (5-7, 6-4, 6-0) ce mercredi par Hsieh Su-wei, la joueuse de Taïwan, classée au 31e rang mondial. Cette dernière affrontera la gagnante du match opposant l'Américaine Alison Riske, tombeuse de Caroline Garcia au tour précédent, à la Slovaque Karolina Pliskova (n°4). Kerber avait l'opportunité d'atteindre la place de n°2 mondiale en cas de victoire finale cette semaine.