Dubaï: Halep sortie par Bencic

Après sa défaite en finale à Doha samedi dernier contre Elise Mertens, alors qu'elle avait remporté la première manche, Simona Halep a subi la même mésaventure en quarts de finale du tournoi de Dubaï.

La n°2 mondiale s'est inclinée face à la Suissesse Belinda Bencic (4-6, 6-4, 6-2), qui sera opposée à Elina Svitolina ou Carla Suarez Navarro en demi-finales.

.@BelindaBencic scores the upset over Halep, 4-6, 6-4, 6-2!



Moves into the @DDFTennis semifinals! pic.twitter.com/ZuAP6o5ISY