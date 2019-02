Dubaï: Garcia et Cornet passent à la trappe

Un petit tour et puis s'en va... Caroline Garcia et Alizé Cornet, héroïnes de la récente qualification de l'équipe de France de Fed Cup face à la Belgique, ont vu leur parcours respectif s'interrompre de façon prématurée au tournoi de Dubaï.

Expéditive la veille pour écarter Anastasia Pavlyuchenkova (6-2, 6-0), Garcia, tête de série n°14, a subi la loi de l'Américaine Jennifer Brady en 2 manches et 1h38 de jeu (6-4, 7-5) en étant sans cesse en difficultés sur sa mise en jeu avec pas moins de 16 balles de break à défendre ! Une autre joueuse à la bannière étoilée a eu raison des espoirs d'Alizé Cornet, finaliste en 2014 ; Alison Riske n'a eu là aussi besoin que de 2 sets secs et 1h18 de jeu pour prendre le meilleur sur la Tricolore, qui aura cédé son service à 4 reprises sans jamais parvenir à s'emparer de celui de son adversaire.

